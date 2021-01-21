مستشار الرئيس للصحة: شرط وحيد للتعافي من كورونا وإنهاء العزل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن العالم بالكامل يعانى من انتشار فيروس كورونا، ولذلك ننصح الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الشخص الذى يصاب بكورونا عليه عدم الاختلاط الا بعد مرور 14 يومًا.





وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر الأصل " المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن 14 يومًا هى فترة الأمان حتى لو اختفت الأعراض الخاصة بكورونا، وعلى المرضى الالتزام بذلك.





ولفت إلى أن الشفاء من كورونا ليس مرتبطًا بعدد أيام بقدر ارتباطه بإختفاء الأعراض.





وأوضح أن اعراض كورونا تختلف من شخص لآخر، ولكن على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس سواء بما يخص التباعد وارتداء الكمامة.





وأشار إلى أن مصر تتفاوض على جميع اللقاحات حتى يكون هناك كميات كبير من اللقاحات للمواطنين، وكشف أن كل دولة تنتج اللقاح تعطى للدول نسبة ولا تستطيع الشركات المنتجة توفير اللقاح للعالم.





وأكد أن هيئة الدواء فى مصر اعتمدت اللقاح الصيني، ولقاح أكسفورد على الطريق.