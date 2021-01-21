ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار الرئيس للصحة: شرط وحيد للتعافي من كورونا وإنهاء العزل

الخميس 21/يناير/2021 - 07:47 م
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن العالم بالكامل يعانى من انتشار فيروس كورونا، ولذلك ننصح الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الشخص الذى يصاب بكورونا عليه عدم الاختلاط الا بعد مرور 14 يومًا.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر الأصل " المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن14 يومًا هى فترة الأمان حتى لو اختفت الأعراض الخاصة بكورونا، وعلى المرضى الالتزام بذلك.

ولفت إلى أن الشفاء من كورونا ليس مرتبطًا بعدد أيام بقدر ارتباطه بإختفاء الأعراض.

وأوضح أن اعراض كورونا تختلف من شخص لآخر، ولكن على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس سواء بما يخص التباعد وارتداء الكمامة.

وأشار إلى أن مصر تتفاوض على جميع اللقاحات حتى يكون هناك كميات كبير من اللقاحات للمواطنين، وكشف أن كل دولة تنتج اللقاح تعطى للدول نسبة ولا تستطيع الشركات المنتجة توفير اللقاح للعالم.

وأكد أن هيئة الدواء فى مصر اعتمدت اللقاح الصيني، ولقاح أكسفورد على الطريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإصابات تتزايد.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يوجه نصائح للمواطنين لمواجهة كورونا.. فيديو

مستشار الرئيس: مصر ستنوع مصادر الحصول على لقاحات كورونا

عوض تاج الدين: العدد المعلن يوميا لإصابات فيروس كورونا في مصر غير شامل العزل المنزلي.. ومصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات

استشارى: اللقاح الصينى الجديد ليس له أعراض جانبية..فيديو

ما هو تأثير لقاح الانفلونزا على كورونا.. طبيب يجيب

أستاذ مناعة: المعركة مع فيروس كورونا مستمرة.. فيديو

ترشيحاتنا

بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

تحركات ترامب بعد تنصيب بايدن .. إعلامية كويتية تكشف عن مفاجآت

خالد الجندي: الفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن ..فيديو

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

مدرب الأهلي: البدلاء حققوا ريمونتادا عالمية أمام المقاولون

عقوبة رادعة .. ماذا حدث مؤخرًا في واقعة تورتة الجزيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور