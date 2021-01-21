ثبّت مسنة في بيتها وواقعها جنسيًا وسرق أموالها| إحالة بلطجي العمرانية للجنايات

أحالت النيابة العامة، بلطجي العمرانية المتهم بهتك عرض سيدة في السبعين من عمرها بمطواه قرن غزال وسرقة أموالها بالإكراه إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها جنسيا يغير رضاها ، بأن دخل مسكنها وجلس فوقها مثبتا إياها على سريرها مانعا حركتها ووضع سلاحا أبيض ( مطواة قرن غزال) --محل الاتهام الأخير على رقبتها فبث الرعب في نفسها، ومنع مقاومتها ورفع جلبابها عنها وجردها ما يستر عورتها فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من إيلاج عضوه الذكرى بفرجها.









كما سرق أموالا منقولة عبارة عن (مبلغ مالي قدره ستة آلاف جنيه ، هاتف محمول ماركة سامسونج أبيض اللون) ملوكة للمجني عليها - سالفة الذكر بالاتهام الأول - كرها عنها، وذلك بأن قام بدخول مسكنها وإشهار السلاح الأبيض -انف البيان - صوبها مهددا إياها بإيذائها فبث الرعب في نفسها ومنع مقاومتها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من إجبارها على تسليمه ممتلكاتها فترك ذلك الإكراه إثر جرح- والمبين وصفا بتقرير الطب الشرعى - واحرز بغير ترخیص سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال) .



