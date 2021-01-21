ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القط عندي بيتكلم.. عاشق القطط يثير جدلًا على السوشيال ميديا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:38 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
روى رؤوف عبدالحميد، مهندس عاشق للقطط، تفاصيل حبه وعلاقته بتربية القطط، قائلا: "أنا كنت شخص عصبي وخلال تلك الفترة وجدت كتابا يوضح مدى تأثير القطط وتربيتها على النفس وتقليل التعصب، ومع الوقت ارتبطت بالقطط ومبقتش قادر استغنى عنها.

وتابع "عبدالحميد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "أنا بنزل وبقدم الأكل للقطط دا حقهم عليا وعليك وعلى الجميع..دول ارواح فقيرة.. في التاريخ القديم كان تعذيب القطط جريمة.

وأضاف: "ممكن تخلى القط ينطق معاك ويتكلم.. القط عندي بيتكلم وبيسألني مين دا.. هما مرتبطين بميعاد أكل ونوم".
 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة