القط عندي بيتكلم.. عاشق القطط يثير جدلًا على السوشيال ميديا

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إسراء صبري



وتابع "عبدالحميد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "أنا بنزل وبقدم الأكل للقطط دا حقهم عليا وعليك وعلى الجميع..دول ارواح فقيرة.. في التاريخ القديم كان تعذيب القطط جريمة.



وأضاف: "ممكن تخلى القط ينطق معاك ويتكلم.. القط عندي بيتكلم وبيسألني مين دا.. هما مرتبطين بميعاد أكل ونوم". روى رؤوف عبدالحميد، مهندس عاشق للقطط، تفاصيل حبه وعلاقته بتربية القطط ، قائلا: "أنا كنت شخص عصبي وخلال تلك الفترة وجدت كتابا يوضح مدى تأثير القطط وتربيتها على النفس وتقليل التعصب، ومع الوقت ارتبطت بالقطط ومبقتش قادر استغنى عنها.وتابع "عبدالحميد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "أنا بنزل وبقدم الأكل للقطط دا حقهم عليا وعليك وعلى الجميع..دول ارواح فقيرة.. في التاريخ القديم كان تعذيب القطط جريمة.وأضاف: "ممكن تخلى القط ينطق معاك ويتكلم.. القط عندي بيتكلم وبيسألني مين دا.. هما مرتبطين بميعاد أكل ونوم".