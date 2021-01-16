عن القطط والكشري والممثل المرشح لأداء دوره.. حكايات محمد صلاح خارج المستطيل الأخضر





شبكة سكاي سبورتس البريطانية، تحدث في جوانب كثيرة أخرى بعيدًا عن عالم كرة القدم، ما بين الطعام والهوايات والرياضة المفضلة والأصدقاء المقربين، فتح صلاح قلبه لجمهوره وكشف المزيد من الحكايات عن محمد صلاح الإنسان . في حوار شيق أجراه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولاعب منتخب مصر ، أمس مع





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الأكل الصحي أحد الأنماط التي يتبعها محمد صلاح بالطبع، لكنه أكد عشقه للطعام المصري وتحديدًا أكلة "الكشري"، كذلك يفضل الأسماك بأنواعها، ويفضل الطعام الإيطالي والإنجليزي.





إلى جانب احترافه كرة القدم، هناك بعض الرياضات الأخرى التي يفضلها محمد صلاح، وكشف حبه لرياضة التنس والألعاب القتالية ورياضة اليوجا بشكل خاص، كما يفضل لعب رياضة السلة في البلايستيشن بشكل احترافي على حد قوله.





صلاح: «لدي قطتين اسميهما boss، وسكراب، لم أختر الأسماء، ابنتي هي من اختارت، واعتقد أنها اختارت اسماءهم من إحدى مقاطع الفيديو» . كثير من الصور ينشرها محمد صلاح عبر خاصية الاستوري على حسابه على انستجرام، ليلتقط صورًا لـ القطط التي يقوم بتربيتها، وهو ما سأله عنه المذيع خلال الحوار وقال





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وبعد النجاح الذي حققه محمد صلاح خلال الأعوام الماضية، فربما يتم تصوير فيلم عن قصة حياته، وهو ما تحدث عنه صلاح في حواره الأخير حيث قال : «لا أعرف لكن واثق أنه سيكون فيلما وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى، سيكون ممتعا لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار».



وذكره المحاور بـ الممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي مالك لتجسيد قصة حياته فرد صلاح قائلا: «نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه في حفل مجلة "التايم"، وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد».