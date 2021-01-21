حمدا لله على سلامتك يا مروان.. مصطفى بسيط يعلق على فوز الأهلي

علق الفنان مصطفى بسيط على أداء لاعبي النادي الأهلي أمام فريق المقاولون العرب في مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الاهلي "3_2".









وكتب مصطفى بسيط عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : "‏حمدالله على سلامتك يا مروان يا محسن والله احلى واحد كان بيتحرك من اول ما نزل افهموها بقى برافو محمد شريف برافو طاهر محمد طاهر و على معلول و ‎#القاضية_ممكن طبعًا قفشة شكر خاص لـ كابتن ‎#عماد_النحاس فريق محترم ماتش محترم تجربة محترمة قول كل حاجة حلوة فى الراجل ده ".









وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيفه المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .









افتتح التسجل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاث عن طريق محمد مجدي قفشة.



