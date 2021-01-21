أمين الفتوى: 3 أمور واجبة على المرأة طوال فترة العدة

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة في فترة العدة مطلوب منها 3 اشياء وهي عدم التزين حتى لو ارتدت ملابس سوداء فممنوع فيها الزينة، والأمر الثاني ألا تتحلى بالذهب أو الحرير، والأمر الثالث عدم التطيب أو التعطر، ولا تبيت خارج مسكن الزوجية إلا عند الضرورة.

وقالت دار الإفتاء إن الأرملة -المرأة المتوفى عنها زوجها- يجب عليها أن تمكث فى بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها وتأخذ ثواب ذلك.





وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك؟»، أنه من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.





وأضافت دار الإفتاء أن الشرع الحنيف أجاز للمرأة الخروج من بيتها للضرورة والعمل ولكن بشرط أن تبيت فى بيتها، وفى هذه الحالة لو تركنا الأم بمفردها فإننا نكون قد عرضناها للخطر وهناك قاعدة تقول "المشقة تجلب التيسير".





وتابعت دار الإفتاء "وعليه فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة".





هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تتنقل وتذهب إلى بيت أبنائها لكن بشرط أن تعود وتبيت في مكان الإقامة الذي كانت فيه عندما حدثت حالة الوفاة.



