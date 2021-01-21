إعادة المومياوات للقبور ضرورة.. أحمد كريمة يقدم اقتراحا بديلا لعرض جثامين الفراعنة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، إن الدكتور زاهي حواس عالم متخصص وله قناعاته وآراؤه، ونحن نحترم العلم بشرط ألا يتصادم مع ثوابت الشريعة الإسلامية.





وأضاف أحمد كريمة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "نحن نريد تكريم الإنسان، ويمكن للمتاحف عرض مقتنيات الفراعنة، أو الحديث عنهم وعن التحنيط وغير ذلك، لكن دون عرض لأجسادهم".





وتابع أستاذ الفقه المقارن: "اقترح عمل مجسمات شكل بديل لجسد الميت أقرب لملامحه وجسده وشكله بجوار المقتنيات المعروضة في المتحف، لكن الجسد الآدمي الذي كرمه ربه يعود إلى قبره"، مضيفا: "أنا قضيتي إعادة جثامين الفراعنة إلى قبورها".