ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إعادة المومياوات للقبور ضرورة.. أحمد كريمة يقدم اقتراحا بديلا لعرض جثامين الفراعنة

الخميس 21/يناير/2021 - 09:38 م
احمد كريمة
احمد كريمة
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، إن الدكتور زاهي حواس عالم متخصص وله قناعاته وآراؤه، ونحن نحترم العلم بشرط ألا يتصادم مع ثوابت الشريعة الإسلامية.

وأضاف أحمد كريمة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "نحن نريد تكريم الإنسان، ويمكن للمتاحف عرض مقتنيات الفراعنة، أو الحديث عنهم وعن التحنيط وغير ذلك، لكن دون عرض لأجسادهم".

وتابع أستاذ الفقه المقارن: "اقترح عمل مجسمات شكل بديل لجسد الميت أقرب لملامحه وجسده وشكله بجوار المقتنيات المعروضة في المتحف، لكن الجسد الآدمي الذي كرمه ربه يعود إلى قبره"، مضيفا: "أنا قضيتي إعادة جثامين الفراعنة إلى قبورها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد كريمة: التهنئة بحلول العام الجديد جائز شرعا

أحمد كريمة: لا يجوز استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها أمام الزوار بمقابل مادي "فيديو"

قطع اتصاله وأغلق الهاتف.. هل هرب زاهي حواس من مناظرة أحمد كريمة

مشادة على الهواء بين زاهي حواس وأحمد كريمة بسبب مومياوات الفراعنة

كريمة ردا على حواس: جسد الإنسان له حرمة.. والعبث بالمومياوات حرام.. فيديو

ترشيحاتنا

تأجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

وزيرة الصحة: أخبار سارة بشأن لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. فيديو

لجنة مختصة للتحقيق.. وزير الرياضة يكشف تطورات واقعة سيدات الجزيرة

عروس تطلب الطلاق في حفل الزفاف بسبب التورتة.. فيديو

تامر أمين: قناة ألمانية تحاول نشر الأكاذيب عن مصر

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

نيشان يكشف عن هويته في الحلقة السابعة من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل