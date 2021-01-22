السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة تكشف السر

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأمريكيين الذين يعيشون في أحياء ذات أغلبية من السود واللاتينيين يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بأولئك الذين يعيشون في الأحياء ذات الأغلبية البيضاء.





وجد الباحثون أن المقاطعات الأمريكية التي تضم خُمس السكان السود فقط لديها خطر أقل بنسبة 2.4 مرة للإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 وخطر الموت مرتين مقارنة بالمجتمع الذي كان 50 في المائة من السود.





بالإضافة إلى ذلك، كان لدى المجتمع الذي يضم خمس السكان من أصل إسباني فرصة أقل بنسبة 4.6 مرة للإصابة وخطر الموت أقل بأربعة أضعاف من السكان الذين كان ثلاثة أرباعهم من أصل لاتيني.





يقول الفريق من جامعة أوربانا شامبين في إلينوي، لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن النتائج تقدم دليلًا على أن المزيد من التواصل يجب أن يحدث في مجتمعات الأقليات لخفض حالات الإصابة بفيروس كورونا ومعدلات الوفيات.





بالنسبة للدراسة، المنشورة في JAMA Network Open ، جمع الفريق البيانات من جميع المقاطعات البالغ عددها 3142 مقاطعة في الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة من 22 يناير إلى 8 أغسطس 2020 - أول 200 يوم من الوباء.

حدد الباحثون النسبة المئوية للسكان السود أو اللاتينيين وعدم المساواة في الدخل باستخدام مؤشر جيني ، الذي يقيس توزيع الدخل بين الأفراد أو الأسر.

يمثل مؤشر جيني الأعلى تفاوتًا أكبر، حيث تحصل نسبة صغيرة من الأشخاص على نسبة مئوية أكبر من إجمالي الدخل.

كان متوسط ​​عدد السكان من السود والأسبان 9.3 في المائة و 9.7 في المائة على التوالي، وكان متوسط ​​نسبة جيني 44.5 على مقياس من 0 (يشير إلى المساواة الكاملة) و 100 (يشير إلى عدم المساواة الكاملة).

بعد ذلك، قاموا بتحليل معدلات الإصابة والوفيات لـ COVID-19 لكل من المقاطعات الأمريكية.



