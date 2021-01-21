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وزير قطاع الأعمال: قرار تصفية الحديد والصلب صعب.. ولكن لا أمل للإصلاح

الخميس 21/يناير/2021 - 10:06 م
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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هاني حسين
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إن  قرار التصفية صعب وحاولنا إنقاذ الشركة من الخسائر ولكن لا أمل لتحويل الحديد والصلب إلى شركة رابحة.

وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور": "تم طرح مناقصة للتطوير في 2018  لإصلاح شركة الحديد والصلب، وتم طرح مزايدة عالمية لدعوة الشركات ذات الخبرة العالمية في مجال تطوير الشركات وكنا نرغب في القيام بتطوير الشركة ورفع انتاجية المصنع من 100 الف طن إلى 1.1 مليون طن سنويا  و5 شركات سحبت كراسة المزايدة  ولكن لم يتم البت في الأمر وتم رفض المناقصة ".

واستطرد هشام توفيق:" تم تشكيل لجنة بها كل الجهات الرقابية وخبراء مجال صناعة الحديد  وتم الوصول إلى قرار إغلاق مصانع الحديد والصلب، مضيفا:" التصفية تعني بيع أصول  شركة الحديد والصلب في مزادات شفافة".

وفي سياق متصل قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن شركة الحديد والصلب أسست في أواخر الخمسينيات، مشيرًا إلي أن كل طن يتم إنتاجه الشركة نخسر بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة، مضيفًا أن الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة.

وأضاف توفيق في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب رئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، :"لم نترك أي شيء يمكن من خلاله إصلاح الشركة ألا وقمنا به، ويعز علينا غلق مثل هذا الرمز ولكن هذا المصنع لا سبيل لتطويره، ولكن كي أبقى علي مصنع لا أمل فيه علشان الاسم هذا غير مقبول، ولو أعتذر للشعب يبقي اعتذار عن التأخير لمدة عام في اتخاذ القرار".
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