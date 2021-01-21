فرض ارتداء الكمامات أبرزها.. بايدن يصدر قرارات حازمة لاحتواء كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عددًا من القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، في إطار خطة إدارته لاحتواء الوباء.





وقرر بايدن في كلمة له اليوم الخميس، فرض استخدام الكمامة، والحجر الصحي للقادمين إلى أمريكا لمواجهة كورونا.





وأشار إلى أن الكمامة ضد كورونا عمل وطني، مؤكدا أنه سيتم فتح المدارس ضمن إجراءات محددة.





وقال للشعب الأمريكي إن إدارته إذا ارتكبت أخطاء ستعان عنها، مستطردًا: "نحن في حالة طوارئ كبرى بسبب كورونا".





وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن خطة إدارته لمواجهة فيروس كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية، لافتا إلى أن مشروعه يقوم على تلقيح 100 مليون في الـ100 يوم المقبلة.





وأشار بايدن، إلى أن إدارته ستقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا، موضحًا أن البلاد تحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأمريكيين.





ولفت إلى أنه سيطلب من الكونجرس المزيد من الأموال للقطاع الصحي لمواجهة كورونا.





وأكد أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا اليوم لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع صناعة كل معدات الوقاية الصحية والاختبارات واللقاحات اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.





كما أكد جو بايدن، أن الولايات المتحدة، شهدت إخفاقًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في مواجهة تفشي وباء كورونا بها.





وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الخميس، أن الأمور ستسوء بشأن انتشار فيروس كورونا قبل أن تتحسن، لكنه أكد اعتزامه الانتصار على هذه الجائحة.





وأشار إلى أن كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أمريكا، موضحا أن لدى إدارته استراتيجية قائمة على العلم والحقائق لمكافحة وباء كورونا وسيتم تسخير كل الجهود للقضاء عليه.