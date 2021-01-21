تجديد حبس ماهينور المصري وسولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس الناشطة الحقوقية والمحامية "ماهينور المصري" والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي ورضوي محمد لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.





ووجهت النيابة للمتهمات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر اخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على العنف.



