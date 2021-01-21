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وزير قطاع الأعمال: لو سبت الحديد والصلب يوم أبقى مجرم في حق البلد

الخميس 21/يناير/2021 - 11:06 م
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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هاني حسين
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه من المستحيل تحويل الشركة إلى رابحة، مضيفا أن الشركة تنتج 100 ألف طن سنويا من الحديد بـ 7 آلاف عامل بمعدات متقادمة تخسر مليار جنيه سنويا في آخر 4 سنوات.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور": "تم تطوير مصنع الدلتا للصلب  حيث تم استبدال تكنولوجيا قديمة لإنتاج حديد التسليح وانشاء خطين جدد ينتجوا 500 ألف طن".

وتابع هشام توفيق: "شركات الحديد والصلب تنتج  100 ألف طن من أصل 6.5 مليون طن يتم إنتاجها من الحديد سنويا من مختلف مصانع الحديد في مصر".

وأردف هاشم توفيق: "لو سبت شركة الحديد والصلب يوم واحد أبقى مجرم في حق الوطن وأختم حياتي المهنية في منصب وزير قطاع الأعمال  وجيت للحفاظ على أموال الوطن وأضع طرقا جديدة لوضع حلول جذرية للشركات الخاسرة  في قطاع الأعمال العام".

وفي سياق متصل قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن شركة الحديد والصلب أسست في أواخر الخمسينيات، مشيرًا إلي أن كل طن يتم إنتاجه الشركة نخسر بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة، مضيفًا أن الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة.

وأضاف توفيق في بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب رئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، :"لم نترك أي شيء يمكن من خلاله إصلاح الشركة ألا وقمنا به، ويعز علينا غلق مثل هذا الرمز ولكن هذا المصنع لا سبيل لتطويره، ولكن علشان ابقى علي مصنع لا أمل فيه علشان الأسم هذا غير مقبول، ولو اعتذر للشعب يبقي اعتذار عن التأخير لمدة عام في اتخاذ القرار".
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