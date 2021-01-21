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توك شو

حازم إمام يعلق على صدارة الأهلي لجدول الدوري

الخميس 21/يناير/2021 - 11:10 م
حازم إمام
حازم إمام
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البهي عمرو
علق الكابتن حازم إمام عضو مجلس النواب، على فوز النادي الأهلى اليوم على المقاولون العرب، وقال "فريق المقاولون ماكنش مصدق أنه جاب جونين فى الشوط الأول.. ودخل حازم فى حالة ضحك على الهواء قائلا الأهلى رجع المركز الأول".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" من تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي": أن فريق المقاولون قدم شوط أول مميزا، ولكن الشوط الثانى لم يقدم شيئا.

وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس الأهلى لا يوجد له بديل فى الأهلي، ولذلك على الأهلى تجهيز حارس ثان.

وفى سياق آخر قال إن المجلس خلال هذا الأسبوع استقبل مجموعة من الوزراء، لتقديم ما تم خلال العامين الماضيين، وأنه تحدث مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، فى البرلمان عن جودة الملاعب، رغم إنفاق 800 مليون جنيه للإصلاح". 

ولفت إلى أن المشكلة فى الملاعب تكون بعد انتهاء البطولات، مؤكدًا ان الدور الرقابي مطلوب للحفاظ على تلك الملاعب، معلقًا: "لدينا ملاعب جيدة ويجب الحفاظ عليها من خلال المتابعة والصيانة بشكل مستمر".

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة سجل كل ملاحظات أعضاء مجلس النواب، وسيتواصل مع اللجنة بالبرلمان ويرد عما تم عرضه.

وأوضح أن كل وزير يقدم برنامجه أمام مجلس النواب لمناقشتها، ولذلك الجميع يعمل من أجل المواطن المصري.

وكشف أنه خلال جلسة اليوم طالبنا من الوزير اتخاذ إجراءات لحماية اللاعبين من كورونا قبل أولمبياد طوكيو.

وأكد أن النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، تحدث اليوم خلال الجلسة عن الاستثمار الرياضي، وهذا أمر هام للغاية، وإرسال لاعبيين للخارج.
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