مات الأول وأصيب الثاني.. مبيض محارة يشعل النار بشقيقيه في كفر الشيخ

شهدت قرية إبطو التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مشاجرة بين أشقاء، راح ضحيتها شقيقهم، الذي يعمل مندوب مبيعات بالسعودية، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والصدر والذراعين والساقين بنسبة تزيد على 70%.





وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى دسوق العام، بوصول "م.م" 35 سنة، مندوب مبيعات بالسعودية، مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والصدر والذراعين والساقين، وشقيقه "أ.م" 45 سنة، سائق بالسعودية، مصابًا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بالوجه والرقبة والصدر، وجرى تحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي لتلقي العلاج، والرعاية الطبية اللازمة "طرف أول".





كما استقبل المستشفى، "ش.م" 38 سنة، مبيض محارة، شقيق المتوفى الأول والمصاب الثاني، مصابًا بحروق بكف اليد اليمنى، وتقرر خروجه من المستشفى، عقب تلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وزوجته "ن.ع" 32 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين وجرى تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة "طرف ثانٍ".





كشفت التحريات التي أشرف عليها العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب وجود خلافات سابقة بين الطرفين، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية، قام خلالها المتهم الأول من الطرف الثاني "ش.م" 38 سنة، مبيض محارة، بسكب "بنزين" على الطرف الأول وأشعل النيران، ونتج عن ذلك وفاة الأول وإصابة الثاني إصابات خطيرة.



