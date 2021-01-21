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توك شو

لم أتراجع.. وزير قطاع الأعمال: قرارات مجلس النواب اعتمدت على العواطف

الخميس 21/يناير/2021 - 11:06 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
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إسراء صبري
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه بعد اجتماع مجلس النواب اليوم لم تتغير لديه أي قناعات فيما يخص قرار الحديد والصلب، معقبا: قرارات اليوم كانت معتمدة على العواطف ولم يكن هناك أي معلومة علمية أو مالية أو اقتصادية خلال المناقشة تجعلني اتراجع عن رأي.

وتابع "توفيق" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": حاولت اشرح خلال المناقشة اليوم عرض رؤية الوزارة الخاصة بتطوير الشركات، متابعا: الناس كلها فاهمة أن كل الشركات يمكن تطويرها، أحب اقول ليهم لا".

وأكمل: حاولنا على مدى كبير مع العديد من الاستثماريين والاستشاريين من أجل أن يشاركوا في إدارة شركة الحديد والصلب لمدة 20 عاما، ولكن لم نتلق أي إجابة عن هذا الأمر، معقبا: لم يبد أي منهم إعجابه بالأمر.

وأشار إلى أن الاستشاري المسئول عن الشركة قال إنه لا يوجد أي أمل في إصلاح الشركة.


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