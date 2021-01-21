وزير قطاع الأعمال عن تطوير شركة الحديد والصلب: خطوة لا يقدم عليها إلا "أرعن"

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن إعادة شركات الحديد والصلب إلى العمل في ظروفها الحالية لا يقدم عليها إلا "أرعن"، منوها إلى أن شركة الحديد والصلب خسرت 15 مليار جنيه بالإضافة إلى رأسمالها.



وأضاف "توفيق" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أرض شركة الحديد والصلب سيتم بيعها إلى المستثمرين من أجل تسديد الديون، مشيرا إلى أن مساحتها تصل إلى 1400 فدان وذلك لإعادة المستحقات التي تبلغ مليار و300 ألف، يالإضافة إلى مستحقات العاملين أكتر من 2 مليار جنيه.



واسترسل: كان من الممكن تطوير وإنقاذ شركة الحديد والصلب بداية من عام 2014، حينها كان إمكانية التطوير متاحة ولدينا الكثير من الحلول وقتها.



وأكمل: هناك قواعد سيتم على أساسها تحديد تعويضات العاملين، مشيرا إلى أنه مازال هناك فرصة قبل تصفية شركة الحديد والصلب.



