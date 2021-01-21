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رياضة

الـVAR مهدد بالإلغاء.. الشركة المسئولة تلوح بالرحيل بسبب صيغة التعاقد

الخميس 21/يناير/2021 - 11:52 م
var
var
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود أزمة كبيرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تقنية الفار.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "الشركة المسئولة عن تقنية الفار هددت بسحب كل الأجهزة بداية من أول فبراير المقبل وذلك حال عدم الحصول على مستحقاتهم".

وتابع: "من المفترض عقد جلسة في الأيام المقبلة بين الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المسئولة عن الفار لحل الأمور المالية وسداد المستحقات المالية المتأخرة".

وأضاف: "الشركة ترغب في الحصول على مستحقاتها لتغطية باقي النفقات في الفترة المقبلة".
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