18.3 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة خلال أسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي نحو 18.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.13 مليون ورقة منفذة على 262 ألف عملية.





ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.6مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.09 مليون ورقة منفذة على 259 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.





وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 15.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.3 مليار جنيه.



