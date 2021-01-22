ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

18.3 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة خلال أسبوع

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي نحو 18.3 مليار  جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.13 مليون ورقة منفذة على 262 ألف عملية.

ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.6مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.09 مليون ورقة منفذة على 259 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 15.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.3 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي اكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 11.654 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.54% ليصل إلى مستوى 2.311.89 نقطة، وارتفع مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 3.328.19 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 19.4 مليار جنيه في أسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع

بدعم من مشتريات المستثمرين..البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ورأسمالها يربح 3.2 مليار جنيه

مؤشر البورصة ينخفض 1% خلال تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

في نص ساعة.. دراسة تكشف عن تمرين رياضي ترفيهي ينسف الدهون

هل يجوز أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة؟

51 درجة تحت الصفر.. لقطات مروعة لتجمد حيوانات حتى الموت في كازاخستان

‎فضل ذكر يا حي يا قيوم

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فتح المدارس في أمريكا

بقلب على صورتها.. أحمد أبو هشيمة يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في نص ساعة.. دراسة تكشف عن تمرين رياضي ترفيهي ينسف الدهون

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه

روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية نهائيا