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أخبار العالم

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعطي تحذيرا نهائيا لترامب قبل محاكمته

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، في بيان عاجل له منذ قليل، إنه على الرئيس السابق دونالد ترامب تحضير أدلته قبل بدء محاكمته برلمانيا.

وأضاف ماكونيل في بيانه: "أقترح منح ترامب أسبوعين لتحضير أدلته قبل البدء في محاكمة العزل".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنها ستبحث في الكونجرس مسألة محاكمة ترامب بتهمة التحريض على أحداث الشغب في مبنى الكابيتول. 

وتعهدت بيلوسي باتخاذ إجراءات بشأن محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ. لافتة إلى أنه دعا أنصاره إلى الخروج على القانون وساعدهم على الوصول إلى مبنى الكابيتول وإحداث الفوضى".

وقالت عن مثيري أحداث الشغب في الكابيتول: "ما من شك في أن هناك أعضاء في هذه الهيئة قدموا المساعدة لمن كان لديهم فكرة أنهم يحتضنون كذبة اختلقها ترامب، وهي أن الانتخابات الرئاسية لم تكن شرعية".
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