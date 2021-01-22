أخبار سارة.. مستشار الرئيس للصحة يكشف معلومات مهمة عن كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن العالم بالكامل يعانى من انتشار فيروس كورونا، ولذلك ننصح الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الشخص الذى يصاب بكورونا عليه عدم الاختلاط الا بعد مرور 14 يومًا.





وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن 14 يومًا هى فترة الأمان حتى لو اختفت الأعراض الخاصة بكورونا، وعلى المرضى الالتزام بذلك و أن الشفاء من كورونا ليس مرتبطًا بعدد أيام بقدر ارتباطه بإختفاء الأعراض.





وأوضح أن اعراض كورونا تختلف من شخص لآخر، ولكن على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس سواء بما يخص التباعد وارتداء الكمامة و أن مصر تتفاوض على جميع اللقاحات حتى يكون هناك كميات كبير من اللقاحات للمواطنين، وكشف أن كل دولة تنتج اللقاح تعطى للدول نسبة ولا تستطيع الشركات المنتجة توفير اللقاح للعالم و أن هيئة الدواء فى مصر اعتمدت اللقاح الصيني، ولقاح أكسفورد على الطريق.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الالتزام بالإجراءات الوقائية و إجازات نصف العام خففا من حدة الإصابة بكورونا وكثرتها، أن وسائل الوقاية تحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر و أن المضمون الحقيقي لـ الوقاية من كورونا هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولذلك على الجميع فى هذه الفترة الاستمرار بـ ارتداء الكمامة و عدم التواجد فى أماكن بها عدد كبير من المواطنين و الالتزام بالنظافة.

قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تعليقا على دراسة تقول إن الشخص المتعافى من كورونا من الممكن أن يصاب مرة ثانية بعد 140 يومًا، وقال إنه لا يعلم تفاصيل هذه الدراسة ولكن من الممكن أن يبحث عنها ويدرسها، و أنه لا توجد لدينا حالة كورونا تخرج من المستشفى إلا وتعافت بصورة كاملة و أن أعراض كورونا تختلف من شخص لـآخر، ولكن على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا سواء بما يخص التباعد وارتداء الكمامة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة سيتم التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحًا أن وزارة الصحة حددت الفئات التى ستتلقى اللقاح فى البداية من الاطقم الطبية، أن التطعيم سيكون قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أن اللقاحات الخاصة بكورونا آمنة، وأن هيئة الدواء المصري اعتمدت اللقاح الصيني.

ولفت إلى أن اللقاح الذى تتعاقد عليه مصر يتم اعتماده من الشركة المصنعة ويتم أيضًا من هيئة الدواء المصري أن الدول المصنعة يكون لديها أولوية فى توفير اللقاح لـ شعبها، ولا يمكن إعطاء أى لقاح غير آمن لـ شعبها، أنه لا يوجد لقاح أفضل من لقاح وكلها حصلت على اعتمادات مؤقتة وخضعت لتجارب إكلينيكية.







