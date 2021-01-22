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فن

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر.. شاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:51 ص
صدى البلد
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سيد احمد
تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ودشن عدد كبير من مستخدمي تويتر هاشتاج عمرو دياب وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كالاتي : 



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وكان عمرو دياب أثار جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها. 

كما ظهر عمرو دياب، بصحبة فتاة أجنبية تدعى كارولينا زوبكوفا، وهي بلوجر شهيرة سويسرية من أصل روسي. 

وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".
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