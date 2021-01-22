الدينار الكويتي يرتفع 17 قرشا في أسبوع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 22-1-2021

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.
وشهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا في ختام تعاملات الاسبوع وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع بزيادة 17 قرشا مقارنة بمستهل التعاملات الاسبوعية .
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.
وشهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا في ختام تعاملات الاسبوع وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع بزيادة 17 قرشا مقارنة بمستهل التعاملات الاسبوعية .
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .
اقرأ أيضا ...الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-1-2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.