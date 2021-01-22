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اقتصاد

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:46 ص
سعر العملات الاجنبية
سعر العملات الاجنبية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.


اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم



سجل سعر اليورو 18.95 جنيه للشراء و19.18جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.38 جنيه للشراء و 21.66 جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 17.59جنيه للشراء و 17.80جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة

سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.25 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.


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