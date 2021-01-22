الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-1-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.95 جنيه للشراء و19.18جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.38 جنيه للشراء و 21.66 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الذهب اليوم الجمعة
وسجل الفرنك السويسرى 17.59جنيه للشراء و 17.80جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.25 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.95 جنيه للشراء و19.18جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.38 جنيه للشراء و 21.66 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الذهب اليوم الجمعة
وسجل الفرنك السويسرى 17.59جنيه للشراء و 17.80جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.25 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.