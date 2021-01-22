ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 22 يناير 2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم، الجمعة 22 يناير 2021، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 704 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21 نحو 813 جنيها.


أسعار الذهب في مصر 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 933 جنيها

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 815 جنيها

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 704 جنيهات


اقرأ أيضا..ارتفاع أسعار الدولار في البنوك خلال أسبوع .. تفاصيل

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6516 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1863 دولارا بحسب آخر تحديث.


سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

 أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-1-2021

ثبات محلي وارتفاع عالمي.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 يناير 2021

أسعار الذهب اليوم الخميس 14 يناير 2021

سعر جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 يناير 2020

ترشيحاتنا

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

أنا مستعد للتنحي .. وزير قطاع الأعمال: نقوم بدراسة تصفية شركة أخرى بقطاع الحديد

اليابان تلغي أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

تعرف على مصير بديعة في قصه ريا وسكينة.. تفاصيل

المدير الفني لسبورتنج لشبونة: أوباما أفضل لاعب دربته في مصر

مدرب منتخب إسبانيا يكشف سر فوز فريق اليد أمام ألمانيا في كأس العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجمه أثناء نومه.. عضة فأر تتسبب في نقل طفل عمره 18 شهرا لمستشفى

بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد

طفح يشبه الجدري المائي.. دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا