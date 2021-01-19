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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك خلال أسبوع .. تفاصيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:32 م
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي - صورة ارشيفية
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آية الجارحي

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19-1-2021، بنحو 4 قروش مقارنة بتعاملات الثلاثاء الماضي 12-1-2021,.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي اليوم الثلاثاء نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع مقارنه بـ 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع الثلاثاء الماضي.

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وقدم بنك الإسكندرية أعلي سعر لـ شراء الدولار بقيمة 15.66 جنيه، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اقل سعر لـ بيع الدولار 15.69 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للشراء وفي البنك الافريقي الدولي سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدولار في بنك عودة 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد"15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك للتعمير والإسكان 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وكذلك في  بنوك:"كريدي أجريكول و الإسكندرية"، ووصل سعر الدولار في بنك الشرة المصرفية العربية الدولية 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.


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