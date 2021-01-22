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رياضة

الدوري الممتاز.. بيراميدز يسعى لمواصلة انتفاضته أمام سموحة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:19 ص
رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز
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محمد السعيد
يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، اليوم الجمعة، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز بقيادة نجمه رمضان صبحي لمواصلة انتفاضته في الدوري بتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

كان بيراميدز تفوق على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل يتسلح سموحة بعامل الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بيراميدز، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

ولم يتذوق سموحة طعم الفوز في آخر ٤ مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث خسر أمام الزمالك ٢-٠، ومع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف، ومع البنك الأهلي ٢-٢، ومع المقاولون العرب ١-١.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز العاشر بـ 8 نقاط.


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