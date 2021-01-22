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أستاذ طرق: الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي خلال 2023.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:28 ص
القطار السريع
القطار السريع
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد الصادق عوف ، أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان ، إن مشروع "القطار الكهربائي" ،  يهدف لربط مدينة العلمين الجديدة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والعين السخنة ، بسرعة تصل لـ 250 كيلو مترا ، في الساعة الواحدة ، لافتا إلى وجود خط موازي لنقل البضائع بسرعة 120 كيلومترا ، في الساعة .

ولفت الدكتور محمد الصادق عوف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكستر نيوز" ، أن القطار الكهربائي مخصص لنقل المواطنين ، ونقل البضائع ، بتكلفة 8.2 مليار دولار . 

ولفت إلى أن القطار الكهربائي ،  هو مشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "سيمنس" الألمانية ، وشركات مصرية أخرى ، تتولى المشروعات الخدمية ، وتشارك في التنفيذ .

وأوضح أن المرحلة التي تنفذ حاليا ، من مشروع القطار القطار الكهربائي ، طولها 460 كيلو مترا ، سيتم الانتهاء منها ، خلال عام 2023 المقبل .

ونوه أن القطار الكهربائي ، يساير الاتجاه العالمي ، في استخدام الطاقة النظيفة للبيئة ، مؤكدا أنه مشروع بالكامل صديق للبيئة .

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