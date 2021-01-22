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حوادث

تأجيل دعوى إلغاء استخدام سم الاستركينين في قتل الحيوانات الضالة لـ18 فبراير

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:29 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
قررت هيئة مفوضي الدولة تأجيل الدعوى المقامة من كرم كامل نظير وكيلًا بصفته وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، طالب فيها  بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم بوقف استخدام سم الاستركينين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، لجلسة 18 فبراير المقبل.

وقالت الدعوي،:"فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كافة أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات وذلك بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية ، ومما يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها .

وتم استخدام سم (الأستركنين) المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات والذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة مما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع أكثر نجاعة وأقل تكلفة.

جدير بالذكر أن سم الاستركنين يعد من أخطر عشرة سموم في العالم، فالاستركنين عبارة عن مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة ويمتاز بسميته العالية وتأثيره الصحي الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطة منه، يعمل الاستريكنين على إعاقة المادة الكيميائية المسؤولة عن عملية التحكم في الإشارات العصبية للعضلات عن عملها، حيث يتسبب فى حدوث تشنجات شديدة ومؤلمة مع عدم تأثر الوعي أو القدرات العقلية، مما يودى الى وقف تنفس المصاب حتى الوفاة.
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