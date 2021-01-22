هل تتغير المناعة عند السيدات بعد انتهاء الحمل؟.. خبير مناعة يوضح

قال الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هرمون الحمل هو سر خفض مناعة الإناث،لأن هرمون البروجيستيرون يفرز كل شهر بواسطة المبيض بعد التبويض , يخفض مناعة الإناث كإجراء إستباقى لإحتمال حدوث الحمل، و إذا لم تخصب البويضة المخصبة ، ينخفض مستوى هرمون البروجيستيرون و يبدأ الطمث.





وأضاف مجدي بدران في تصريحات لـ صدى البلد ، أن تفرز المشيمة أيضا هرمون البروجيستيرون و يزداد بإستمرار الحمل ثم ينخفض قبل الولادة بأيام، قلة هرمون البروجيستيرون تحدث مع الحمل خارج الرحم وتسمم الحمل.





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أوضح مجدي بدران أن هرمون البروجيستيرون هو هرمون الحمل مهمته الأساسية إعداد الرحم مع كل دورة شهرية لإحتمالات الحمل فيزيد من سمك الرحم استعدادا لإستقبال البويضة المخصبة بحيوان منوى، يقلل من انقباض العضلات الملساء فى الرحم أثناء الحمل كما يمنع افراز لبن الرضاعة خلال الحمل، وانخفاض نسبة البروجيستيرون فى نهاية الحمل يحفز افراز لبن الرضاعة.





أكد خبير المناعة أن تتغير المناعة بانتهاء الحمل عندما يحين موعد الولادة تتغير المعاملة المناعية التى كانت ترحب بالجنين على مدى تسعة شهور و يبدأ الجهاز المناعى للأم فى الإستعداد لخروج الجنين بالطرد و التخلص من المشيمة التى تصبح غير مرحب بها،

عملية الولادة تبدأ بتدفق خلايا مناعية داخل عضلات الرحم لطرد المشيمة وإنقباض الرحم لبدء حياة جديده للوليد خارج الرحم





كشف مجدي بدران بعض الأدلة التي تؤكد قلة مناعة الحوامل

- الحوامل أكثر عرضة للعدوى بفيروسات البرد و الانفلونزا

-الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات الانفلونزا

- قد تطول فترة العدوى بالانفلونزا ثلاث مرات و تتضاعف الحاجة الى الإحتجاز فى المستشفيات خمس مرات خلال أوبئة الانفلونزا

-الانفلونزا الخطيرة خلال الحمل تزيد من خطر الولادة المبكرة

-المضاعفات تكثر فى حالة وجود مرض مزمن قبل الحمل كالربو الشعبى

-الالتهابات الرئوية أكثر فى الحوامل مقارنة بالغير حوامل

-الالتهاب الرئوي الذي يحدث في مريضة حامل قد يكون أكثر خطورة قد يكون غير نمطي بشكل أكثر ،أو يكون أكثر حدة ، أو يكون أكثر صعوبة في العلاج.



