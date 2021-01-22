ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل تتغير المناعة عند السيدات بعد انتهاء الحمل؟.. خبير مناعة يوضح

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
قال الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،  أن هرمون الحمل هو سر خفض مناعة الإناث،لأن   هرمون البروجيستيرون يفرز كل شهر بواسطة المبيض بعد التبويض , يخفض مناعة الإناث كإجراء إستباقى لإحتمال حدوث الحمل، و  إذا لم تخصب البويضة المخصبة ، ينخفض مستوى هرمون البروجيستيرون و يبدأ الطمث.

وأضاف مجدي بدران في تصريحات لـ صدى البلد ، أن تفرز المشيمة أيضا هرمون البروجيستيرون  و يزداد بإستمرار الحمل  ثم ينخفض قبل الولادة بأيام، قلة هرمون البروجيستيرون تحدث مع الحمل خارج الرحم وتسمم الحمل.

اقرأ إيضا..

أوضح مجدي بدران أن  هرمون البروجيستيرون  هو هرمون الحمل  مهمته الأساسية إعداد الرحم مع كل دورة شهرية لإحتمالات الحمل فيزيد من سمك الرحم استعدادا لإستقبال البويضة المخصبة بحيوان منوى، يقلل من انقباض العضلات الملساء فى الرحم أثناء الحمل كما يمنع افراز لبن الرضاعة خلال الحمل، وانخفاض نسبة البروجيستيرون فى نهاية الحمل يحفز افراز لبن الرضاعة.

أكد خبير المناعة أن  تتغير المناعة بانتهاء الحمل عندما يحين موعد الولادة تتغير المعاملة المناعية التى كانت ترحب بالجنين على مدى تسعة شهور و يبدأ الجهاز المناعى للأم فى الإستعداد لخروج الجنين بالطرد و التخلص من المشيمة التى تصبح غير مرحب بها، 
عملية الولادة تبدأ بتدفق خلايا مناعية داخل عضلات الرحم  لطرد المشيمة وإنقباض الرحم لبدء حياة جديده للوليد خارج الرحم

كشف مجدي بدران بعض الأدلة التي تؤكد  قلة  مناعة الحوامل 
- الحوامل أكثر عرضة للعدوى بفيروسات البرد و الانفلونزا
-الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات الانفلونزا
- قد تطول فترة العدوى بالانفلونزا ثلاث مرات و تتضاعف الحاجة الى الإحتجاز فى المستشفيات خمس مرات خلال أوبئة الانفلونزا
-الانفلونزا الخطيرة خلال الحمل تزيد من خطر الولادة المبكرة
-المضاعفات تكثر فى حالة وجود مرض مزمن قبل الحمل  كالربو الشعبى
-الالتهابات الرئوية أكثر فى الحوامل مقارنة بالغير حوامل
-الالتهاب الرئوي الذي يحدث في مريضة حامل قد يكون أكثر خطورة قد يكون غير نمطي بشكل أكثر ،أو يكون أكثر حدة ، أو يكون أكثر صعوبة في العلاج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير مناعة: متلازمة داون أكثر فئة معرضة لـ خطر الوفاة بكورونا

دراسة: الحوامل أقل عرضه 15 مرة للوفاة من كورونا

وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ

للسيدات.. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الحمل

خبير مناعة: المرأة التي تنجب أكثر من 3 مرات أكثر عرضة للإصابة بكورونا

علاج طول مدة الدورة الشهرية و أبرز أسبابها .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

السيسي يتفقد تدريب طلاب الشرطة على اقتحام الأوكار الإرهابية بالقرية التكتيكية

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

هاجمه أثناء نومه.. عضة فأر تتسبب في نقل طفل عمره 18 شهرا لمستشفى

Advertisements

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

بعد مد العمل بها 6 أشهر.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إلغاء الغرامات بالسعودية

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية

العثور على جثة شابة خافت من الذهاب لطبيب الأسنان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها