كهرباء مصر العليا: الحصول على أقصى إنتاجية من محطة بنبان خلال العام

قال المهندس سيد محمد فاروق رئيس منطقة كهرباء مصر العليا، إن بنبان أفضل منطقة تسطع فيها الشمس طول العام، إذ جرى تخصيص 8 آلاف فدان لإنشاء محطة بنبان لتوليد طاقة شمسية ويعتبر من أكبر المشروعات على مستوى العالم، من أجل توليد 2000 ميجا فولت أمبير بما يمثل 90% من الطاقة التي يولدها السد العالي، مشيرًا إلى أن المشروع سيبلغ أقصى طاقة إنتاجية له في هذا العام.





وأضاف "فاروق" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي: "ولدنا 1465 ألف ميجا فولت أمبير، وقريبًا المحطات الباقية ستعمل وسنصل إلى 2000 ميجا فولت أمبير، كما أن شبكة الكهرباء وبنيتها التحتية ستتحمل الطاقة التي ستولدها المحطة".





وتابع، أن 32 شركة تعمل في المشروع، إذ يجرى توليد الطاقة الكهربائية من الشمس على جهد 22 كيلو فولت، كما جرى تدشين 4 محطات محولات بمسمى بنبان 1 وبنبان 2 وبنبان 2 وبنبان 3 وبنبان 4 وجرى رفع الجهد من 22 كيلو فولت إلى 220 كيلو فولت لمد شبكة الكهرباء الموحدة في مصر.





وأردف: "عندما وجدنا فائضًا على شبكة الـ220 كيلو فولت، قمنا بتوسعة محطة بنبان 3 لتصل إلى 500 كيلو فولت، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة نهاية هذا الشهر"، مشيرًا إلى أن هذه المحطات وفرت أكثر من آلاف عمل غير منتظمة أثناء التجهيز، والآن توفر فرص العمل لـ1000 مواطن يعمل على تشغيلها.



