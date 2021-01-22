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وزير الاتصالات: مبادرة مصر الرقمية تستهدف تدريب الشباب في كبرى الشركات العالمية.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:50 ص
صدى البلد
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نورهان رأفت
قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية: إن مبادرة مصر الرقمية تستهدف صقل مهارات الشباب العلمية والثقافية والشخصية، بشكل متكامل ، من حيث المهارات العلمية والشخصية والمهنية.

وأضاف المهندس عمرو طلعت، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مبادرة "مصر الرقمية" ، تستهدف تدريب الشباب من الناحية التقنية ، في كبرى الشركات العالمية ، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وكان المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف في تصريحات سابقة، حجم استخدام الشعب المصري للإنترنت والتكنولوجيا ، خلال فترة كورونا، موضحا أنه منذ بدء جائحة كورونا العام الماضي زاد عدد ساعات الذروة على الإنترنت، بسبب تواجد المواطنين في المنازل لفترات أطول. 

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين عملهم خلال الإنترنت، وهذا سهل عملية التطبيق والتنفيذ، فضلا عن تبادل صور الاشعة والتحاليل الطبية بين المرضى والأطباء، مؤكدا أن الذروة تحدث من الساعة الخامسة مساءً وتستمر بعد منتصف الليل، ولكنها زادت مؤخرا بعد الجائحة، لتصل الي 15 ساعة في اليوم.

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