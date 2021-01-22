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ديني

من بينها البخل وتدخل الأهل.. علي جمعة يكشف أسباب الطلاق.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:28 ص
أسباب الطلاق
أسباب الطلاق
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أغلب المشاكل الزوجية التي تتسبب في الطلاق، تكمن في الحالة الإقتصادية وعدم الإنفاق، إما لفقر وإما لبخل، وإما لكثرة عيال، وإما لكثرة طلب.

وأضاف جمعة،خلال لقاء تليفزيوني، أن السبب الثاني في مشاكل الأسرة التي توصل للطلاق، هو عدم إتفاق المشرب، أي عدم التوافق بين الزوج والزوجة في الميول أو الأشياء المحببة لكل طرف، فكل منهما له طبيعة حياة، أو عدم النظافة الشخصية وسلوكيات الحياة.

وأشار إلى أن السبب الثالث، عدم التوافق الجنسي الذي يظنه الكثير بأنه السبب الأول للطلاق في المجتمع المصري.

وأوضح أن السبب الرابع، هو تدخل الأهل بين الزوجين في شئون حياتهما، والسبب الخامس، هو عدم الإنجاب سواء من الرجل أو المرأة، فيقررا الإنفصال رغبة في الإنجاب من آخر أو أخرى.

وأوضح أن السبب السادس، هو نسيان الأصول وحقيقة كل طرف، فالرجل لا يدرك طبيعة حياته وحقوقه وواجباته،ولا المرأة تدرك طبيعة أنثويتها وحقوقها وواجباتها في البيت.

وأشار إلى أن السبب السابع، هو الحب الطارئ، فقد يدخل الرجل أو المرأة في علاقة حب من طرف آخر، وهو الكامن في مواقع التواصل الإجتماعي، والتعارف مع الآخرين عبر الشات.

وتابع: السبب الثامن، هو الحالة الطارئة، كإصابة الرجل أو المرأة بإصابة مزمنة، أو إفلاس الزوج، وهو تغير الحال ونسبته قليلة.

وذكر أن تحديد أسباب الطلاق بهذا الشكل يسهل على الدولة أو المهتمين بقضايا الأسرة، لمعالجة هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها.

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