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توك شو

الفئات الممنوعة من الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.. تفاصيل

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:31 ص
الجلوس أمام الأجهزة
الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية
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البهي عمرو
قالت الدكتورة هدير ناجي، طبيب المخ و الأعصاب بمستشفى المنصورة العام، إن الافراط فى استخدام أى شئ يعود بالسلب على جسم الإنسان، ولذلك ننصح بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية لوقت طويل، وذلك لـ الأطفال التى تتمتع بصحة جيدة، أما من يعانون من أمراض يجب الأبتعاد نهائيا عن الأجهزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن استخدام الرياضة التى هى فى الأساس مفيد للجسم لوقت طويل تسبب مشكلات فى الجسم.

ولفتت إلى أن الطفل من الصغر اذا كان بصحة جدية ولا يعانى من مشكلات صحية أو ما يسمى كهرباء على المخ، فيجب عدم الجلوس على الموابايل أو التابلت لمدة تزيد عن ساعتين فى اليوم، وبجب أن تكون الساعتين على مدار اليوم أى غير متواصلة.

وأشارت إلى أن الجلوس على الأجهزة لوقت طويل يكون له تأثر على المخ، وعلى عضلات اليد، و أن الثبات على وضع معين يؤثر على فقرات الرقبة ومشكلات فى عضلات اليد، وهناك دراسة تقول أن الشخص أذا جلس لوقت طويل على أجهزة من الممكن أن يصاب بالسكر.

وأكدت أن معظم الأسر متواجدة فى البيت بسبب كورونا، ولذلك نطالب بعدم جلوس الأطفال لوقت طويل على الأجهزة، و فى حالة الجلوس لمدة ساعتين يجب ان يكون الظهر مفرد، و ان تكون شاشة الجهاز بإضائة متوسطة.

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