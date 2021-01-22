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ديني

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:27 ص
المسجد الحرام
المسجد الحرام
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محمد شحتة
بثت فضائية القرآن الكريم، شعائر خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام، كما بثت فضائية السنة النبوية، بث من المسجد النبوي.

وأعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، أن الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم، سيلقيخطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام، بينما يلقي خطبة الجمعة اليوم، من المسجد النبوي، الشيخ أحمد طالب بن حميد.

كما أعلنت رئاسة شئون الحرمين، عن الجدول اليومي لإمامة الفروض بالمسجد الحرام، فأم المصلين في الصلاة الفجر، الشيخ عبدالله بن عودا الجهني، ويؤم المصلين في صلاة الجمعة الشيخ سعود الشريم، بينما يؤم المصلين في صلاة العصر، الشيخ فيصل بن جميل غزاوي، ويؤم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء، الشيخ ماهر المعيقلي.

صيانة مبنى مكتبة الحرم المكي
وقامت الإدارة العامة بمكتبة الحرم المكي الشريف بإعادة تهيئة وصيانة مبنى المكتبة بأكمله من الداخل والخارج.

وتحرص المكتبة تحرص على التطوير المستمر لا سيما الخدمات التي تعين الزائرين من باحثين ومطالعين وطلبة علم، لتمكنهم من الوصول إلى المراجع بكل راحة وسهولة.

كما تم تثبيت العلم السعودي عند مدخل المبنى وهو رمز الهوية الوطنية، وكذلك عمل صيانة كاملة لواجهة المبنى من الخارج لإزالة الأتربة والأوساخ، وصيانة جهاز التعقيم الذاتي، وتغذية نقاط التعقيم المتفرقة بين أروقة المبنى، وتحديد مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مواقف خاصة لهم، وعمل صيانة للمصاعد كاملة والتأكد من جاهزيتها بشكل مستمر، وكذلك الصيانة الكهربائية للإضاءات وغيرها والتأكد من توزيعها بالشكل المطلوب لا سيما في قاعات الاطلاع، كما تم أيضا إنجاز تهيئة وصيانة مواقف المبنى وتنظيمها بطريقة تتناسب مع أعداد السيارات المستفيدة منها، وذلك حرصًا على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف أرجاء المبنى.
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