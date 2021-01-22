الشمس مصدره الأساسي.. مخاطر ومزايا فيتامين د وأعراضه على الجسم

قال الدكتور هانى جبران، إستشارى التغذية العلاجية، إن فيتامين "د" يعتبر هرمون وليس فيتامين، حيث أنه يتكون داخل الجسم عن طريق الشمس.





وأضاف "جبران" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه من أجل الحصول على فيتامين "د" يجب تعرض الجسم للشمس، موضحا أنه مهم جدا لكل عناصر الجسم بصفة عامة وخاصة المناعة.





وحذر من تناول فيتامين "د" بدون عمل التحاليل اللازمة، لافتا إلى أنه فى حالة نقص الجسم للفيتامين يجب أن يتم تحت إشراف طبيب وتحديده الجرعة المناسبة له.





وأكد أنه فى حالة زيادة فيتامين "د" عن ال150 بالجسم من الممكن أن يكون الكالسيوم كثير جدا ويسبب حصاوى ومشاكل فى الكلى، متابعا: محدش ياخد فيتامين دال نهائي بدون إشراف طبي، والأهم إتخاذ التحاليل المناسبة.





وأشار إلى أن أعراض نقض فيتامين "د" هى الشعور بالهزلان وشعور بالنفسية السيئة وعدم تعرضه للشمس، داعيا بالبدء فورا لعمل التحاليل فى حالة شعور الشخص بتلك الأعراض.



