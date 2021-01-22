الفراعنة أعلى فئة مؤمنة.. فتاوى أثارت الجدل في أسبوع

نشر موقع صدى البلد، خلال الأيام الماضية، عددا من الفتاوى الصادرة عن بعض الشيوخ، أبرزهم الشيخ خالد الجندي، والدكتور أحمد كريمة، والتي أثارت الجدل بعد انتشارها.





ونبرز في هذه السطور، أبرز هذه الفتاوى:





الفراعنة أجمل نسب في القرآن

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة أجمل نسب فى القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله عز وجل والانتساب إلى الإسلام.. أحسن وأعلى وأعظم فئة مسلمة ومؤمنة وردت فى القرآن كانوا الفراعنة.





وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على فضائية " دى ام سي" أن الفراعنة هم أعلى أهل الأرض إيمانًا بعد الأنبياء فى القرآن الكريم، وتلى قوله تعالى:"وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ".





وأكد "الجندى" أن القرآن الكريم قال "رجل مؤمن من آل فرعون يبقى فيه منه كتير"، مضيفا: "أعظم امرأة بعد السيدة مريم كانت من الفراعنة"، وتلا قوله تعالى:" وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ".





الفراعنة أعلى فئة مؤمنة

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانجراف وراء مسميات الفئات ممن يطلقون على أنفسهم أنصار الله والسنة والسلفيين، متابعا: "تلاقى واحد يقولك احنا انصار الله أومال احنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال احنا مين كلنا سلفيين، علينا أن نترك هؤلاء النصابيين تشويه صورة الإسلام".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أجمل نسب فى القرآن الكريم كله بعد الانتساب إلى الله عزو وجل، والإسلام، أعظم وأعلى فئة مؤمنة فى القرآن كانوا الفراعنة، مستشهدا بقول الله: "وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه"، وهذا دليل إن هناك غيره كثير، وتلاقى حد يطلع يقولك متقولش إننا فراعنة، ده شرف لأى حد، فهم أعلاهم الله، حتى السحرة وقفوا ضد فرعون بعد إسلامهم".





استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها أمام الزوار

حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من نبش القبور، كما أمرنا ونهانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.





وقال "كريمة" خلال لقائه على القناة الأولى، إن فتح قبور الفراعنة في الأصل ممنوع، موضحًا أنه ممنوع استخراج جثامين الفراعنة والمومياوات وعرضها للزوار بمقابل مادي، ولكن يجوز استخراجها للبحث العلمي فقط.





وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن العلماء أكدوا أن قبر الإنسان حرمته مثل حرمة بيته ومسكنه في حياته، لذلك القبر هو مسكن الإنسان بعد مماته، وهذا نعمة من نعم الله على الإنسان وجعل له مأوى في قبره بعد موته.





وأشار الدكتور أحمد كريمة إلى أن هناك البعض يعتقد أن مسألة عدم الإنجاب له علاقة بالسحر والدجل، والبعض يلجأ إلى القبور أو الكذب لكي يعالج المرض الذي يعاني منه، وهذا غير صحيح.





هل تقبل الصلاة في البلكونة

هل يجوز الصلاة في البلكونة؟، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



