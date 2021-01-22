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رياضة

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:51 ص
سر التاسعة
سر التاسعة
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عبد الحكيم أبو علم
تطلق صفحات النادي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التاسعة مساء اليوم الفيلم الوثائقي «سر التاسعة».

ويرصد الفيلم كواليس وأسرارًا تذاع للمرة الأولى في رحلة تتويج فريق الكرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، التي قادته إلى العودة من جديد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويتضمن فيلم «سر التاسعة» رصد جولات فريق الكرة في رحلاته الخارجية والمعسكرات الداخلية ورحلات الطيران ومحاضرات المدربين قبل وبعد المباريات، بالإضافة إلى أحاديث اللاعبين عقب كل المباريات، وأيضا تفاصيل يكشفها الجهاز الفني واللاعبون للمرة الأولى عن كواليس التتويج بالبطولة الإفريقية.

كان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد وجه الشكر إلى الدكتور مهند مجدي، عضو المجلس، المشرف على الفيلم الوثائقي، وكذلك إدارة الإعلام والقائمين عليها، في ضوء الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل لإخراجه بالشكل الذي يليق بقيمة التتويج باللقب الإفريقي الغالي.
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