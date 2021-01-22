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بين الناس

14 مليون جنيه لإحلال وتجديد 16 مروق بمحطات مياه أسيوط

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:56 م
مياه أسيوط
مياه أسيوط
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مصطفى كرم
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن أعمال الاحلال والتجديد تأتى على رأس أولويات الشركة وخطتها المالية، لتحسين جودة المياه وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن عن إنهاء أعمال إحلال وتجديد لعدد 8 مروقات بمحطتى منفلوط المرشحة ومحطة أبوتيج المرشحة ومحطة النزلة باستخدام أحدث الأساليب والدهانات العازلة، وتعديل أنظمة طرد الروبة واستحداث أنظمة أخرى ميكانيكية تعمل بصورة آلية، وميكنة أنظمة التشغيل داخل المحطات.
 
وأشار إلى أن الاهتمام بعمليات الاحلال والتجديد يأتى ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفائتها والاستفادة منها بالصورة المثلى وضمانا للتنمية المستدامة.

وأضاف أنه جارى عمل احلال وتجديد لعدد (٤) مروق  بمحطات نزلة عبد اللاه المرشحة، وعدد (٢) مروق بمحطة مياه منفلوط، وعدد (٢) مروق بمحطة مياه أبوتيج، بتكلفة اجمالية بلغت 12.6 مليون  جنيه، بالإضافة لمنظومات معالجة مياه الروبة والتى تخطت ١,٤ مليون جنيه.
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