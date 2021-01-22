الأهلي في المونديال.. خبراء عن حظوظ الأحمر: الاصطدام بالعملاق البافاري وارد





الأهلي فى المونديال .. لا حديث فى الشارع الرياضي سوى عن انتظار ظهور المارد الأحمر بين كبار القارات الست. ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الدحيل القطرى يوم ٤ فبراير المقبل فى افتتاحية مونديال الأندية.





خبراء الكرة اتفقوا على أن ضربة البداية للنادي فى المونديال وتكرار إنجاز قنص المركز الثالث صعب للغاية فى ظل وجود عملاق بحجم البافاري فريق بايرن ميونيخ الألماني.





وأكد هاني العقبي نجم النادى الاهلي السابق أن مباراة الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر مطلع الشهر المقبل بمثابة بوابة العبور للنادى الأهلى وقال: مباراة الدحيل مهمة جدا بالنسبة للاعبي الاهلي لانها تعتبر بوابه العبور لاحد المراكز المتقدمة فى مونديال الأندية.





أضاف : حظوظ الاهلي كبيرة في احتلال احد المراكز الاولي في حالة تخطي الدحيل لكونه منافس قوي وصعب.





أوضح أن رؤيته الفنية تتمثل فى ان الاهلي ليي في افضل حالاته الفنية والبدنية فى الوقت الراهن بسبب التغييرات الكثيرة في التشكيل إلى جانب الاصابات المتلاحقه لاهم عناصر الفريق اصحاب الخبره مثل عمرو السوليه ووليد سليمان وجونيور اجاي بسبب فيروس كورونا او اصابات عضلية.





أوضح أن تكرار الانجاز الخاص باحتلال الاهلي المركز الثالث فى مونديال الأندية يرتبط باول مباراه أمام الدحيل مشددا على وجوبية أن يقوم الجهاز الفني واللاعبين بمذاكرة المنافس جيدا ومعرفه نقاط القوة والضعف لافتا إلى أن المنافس يتمتع بميزة اللعب علي ارضه واجواء مناخية اعتاد عليها .





أشار إلى أنه يجب على لاعبي الاهلي التركيز جدا في مباراة الدحيل وعدم النظر لما بعد المباراة او الحديث عن مباراة بايرن ميونيخ لانه يؤدى إلى تشتيت ذهن اللاعبين والجهاز الفني مطالبا بضرورة التركيز العالي خلال الفترة القادمة للمباراة واعتبارها نهائي مونديال الأندية.





وسلط الدكتور الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي الضوء على حظوظ النادى الأهلى فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر مطلع الشهر المقبل وقال : يشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، وكان الفريق قد حقق الفوز من ‏قبل بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية بينما يشارك منافسه الدحيل القطري لأول مرة في تاريخه.





تابع : سيعتمد الأهلي صاحب الرقم القياسي الافريقي في عدد المشاركات في كاس العالم للأندية على قوة الأداء الجماعي للفريق بعد ان نجح الجنوب افريقي موتسيماني في كسب كل الرهانات المحلية والإقليمية في ظرف وجيز وبذكاء كبير. قد لا يؤدي الأهلي بطريقة رائعة لكنه يعرف جيدا طريق الفوز مع الجنوب افريقي الذي يحبذ تامين خطوطه الدفاعية والاجتهاد على الاروقة لمباغتة منافسيه في حضور لاعبين متميزين.





أضاف : معطى اخر سيلعب لصالح المارد الأحمر هو تمكنه في الفترة الاخيرة من تعزيز الرصيد البشري للفريق بصفقات متميزة في مقدمتها المدافع المغربي بدر بانون الذي مثل إضافة هامة واعطى توازنا كبيرا لدفاعات الأهلي الى جانب لاعب المقاولون العرب محمد طاهر الذي ينتظر الظروف الملائمة للبروز الى جانب الكونغولي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق. هذا الى جانب عديد اللاعبين الملتحقين حديثا بالفريق الذين تنتظرهم فرصة الظهور في هذه المسابقة وفي المقابل سوف لن يكون منافس الأهلي سهلا لا سيما وان الفريق يضم في صفوفه لاعبين بارزين في مقدمتهم هداف كاس الأمم الاسيوية المعز علي كما يضم الدحيل المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية، بالإضافة إلى ثنائي المنتخب القطري باسم الراوي وكريم بوضيف والكيني مايكل أولونجا والبرازيلي الدولي دودو. كما يمثل المدرب التونسي الفرنسي صبري اللموشي الملتحق حديثا بفريق الدحيل نقطة قوة كبيرة لما يتميز به من خبرة ودهاء تكتيكي.





وقال ايضا : مباراتى الأهلي امام المقاولون العرب وبيراميدز ستعطي فكرة شاملة لموتسيماني على جاهزية الفريق الذي سيتوجه الى قطر مدججا بكامل نجومه ما عدا النجم المخضرم وليد سليمان المصاب ويبقى السؤال المطروح هو هل سيتمكن موتسيماني من حل كل معادلات مباراة الدحيل والتفوق فى المباراة.





فيما أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن النادي الاهلي قادر على تخطي عقبة نظيره فريق الدحيل القطرى وقال: مواجهات صعبة جدا يشهدها مونديال الأندية فى ظل تعثر الاهلي فى مباراتين بالدورى الممتاز وعدم إحراز أهداف.





أوضح أن المواجهات العربية العربية دوما تكون خارج التوقعات منوها إلى أنه يرى مواجهة الدحيل القطري مباراة صعبة جدا مشددا على أن الأهلى قادر على تخطى المنافس ومواجهة بايرن ميونيخ فى المونديال.





أضاف: وصول الاهلي إلى المركز الثالث فى النسخة الحالية وتكرار الانجاز السابق صعب جدا ولن يستطيع تخطى بايرن ميونيخ مشددا على أن مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ سوف تكون للشهرة للنادى الاهلي وتقديم مردود قوى للكرة المصرية والعربية والإفريقية أمام البافارى عملاق أوروبا.





وطالب محمد حليم الجهاز الفنى النادي الاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بالبحث عن مصادر للتهديف قبل التوجه والمشاركة فى المونديال.





وارجع حليم ذلك نظرا لغياب الهدافين فى النادى الأهلى باعتباره مؤثر جدا مطالبا موسيماني أن يبحث عن مصادر أخرى للتهديف إلى جانب البحث عن بديل وليد سليمان وايجاد حلول لازمة انهاء الهجمات أمام المنافسين.





وكشف اكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق حظوظ النادي الاهلي فى المونديال وقال: حظوظ الاهلي فى المونديال من الوارد أن يتغلب على فريق الدحيل القطرى ليواجه بعدها فريق بايرن ميونيخ الألماني.



