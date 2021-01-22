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أخبار العالم

تمهيدا لعودة الطيران.. صحيفة روسية: كورونا لم تؤثر على السياحة فى مصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:24 م
تقرير الصحيفة الروسية
تقرير الصحيفة الروسية
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القسم الخارجي
بعد مرور 5 سنوات على توقف الطيران العارض بين روسيا ومصر، اقترب البلدان من التوصل إلى اتفاق يسمح بعوضة الطيران مرة أخرى، وذلك بعد رفع مستوى تأمين المطارات المصرية بمشاركة خبراء روس.

وفي هذا الصدد، سلط تقرير لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، الضوء على الأوضاع حاليًا في مصر، ووضع السياحة داخل المنتجعات المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويقول مراسل الصحيفة الذي أجرى زيارة إلى مصر مؤخرًا: "أنا من بين أولائك المسافرين الذين لا يؤمنون بسفريات الراحة وقضاء اليوم بالكامل على الشاطئ وأتناول الغداء والعشاء ثم أذهب إلى الملاهي الليلية.. هذا ليس أنا".

وأضاف: "بالنسبة لي أفضل حمل حقيبة الظهر الخاصة بي والتجول في البلاد عبر الحافلات المحلية والإقامة في بيوت الشباب الرخيصة".

- كورونا غير موجود في مصر

يقول مراسل الصحيفة، إنه من المثير للاهتمام أن وباء فيروس كورونا لم يؤثر على السياحة في مصر، وحتى أن ارتداء الكمامات غير موجود في كل مكان، كما ذكر له سائق التاكسي الذي كان ينقله إلى الجيزة.

وأضاف: "من المضحك سماع أن مصر لا يوجد بها كورونا، ولكن لا يمكنك المجادلة ضد الإحصائيات، ففي ذلك اليوم بلغ عدد المصابين في مصر 1418 حالة، ومع ذلك فإن ثقة سائق التاكسي بأنني لن أصاب بفيروس كورونا لم تجبرني على خلع الكمامة".

وكانت منظمة الرحلات الروسية رجحت استئناف الرحلات الشارتر بين مصر وروسيا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعد زيارة الخبراء الروس للمطارات المصرية والتأكد من مستوى الأمان هناك.
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