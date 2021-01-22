موسكو تطل من جديد على منتجعات مصر السياحية .. تفتيش روسي مرتقب بمطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال أيام

تفتيش روسي مرتقب تنتظره مطارات مصر السياحية، خلال الأسبوعين المقبل وتحديدًا في الفترة ما بين 27 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، وذلك بعد مرور نحو عام من أخر الزيارات التي أجرتها اللجان الروسية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، استعدادًا لاستئناف الرحلات السياحية الروسية المباشرة مرة أخرى إلى المنتجعات المصرية، بعد فترة توقف دامت لنحو 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.

بحسب مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، كشفت أنه منتظر أن يصل وفدًا روسيًا إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 27 يناير، ينقسم إلى فريقين أحدهما يتوجه إلى مطار الغردقة الدولي والأخر إلى مطار شرم الشيخ، لبدء تفتيشًا دوريًا على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول بالمطارين والإجراءات المطبقة أيضا على الرحلات الجوية المغادرة من المدن المصرية والقادمة أيضًا من الخارج.

زيارة مخططة قبل عام

وأوضحت المصادر المطلعة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التفتيش الروسي المرتقب إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، يأتي في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف الرحلات الجوية المتوقفة منذ أواخر 2015 إلى المنتجعات السياحية المصرية مرة أخرى، موضحه أن زيارة هذا الوفد الروسي كان مخطط لها قبل عدة أشهر خلال العام الماضي 2020، ولكن ظروف الجائحة الوبائية "كورونا المستجد" التي ضربت بلدان العالم، وتم تعليق الطيران بين بلدان العالم على إثرها، حالت دون إجراء هذه التفتيش المرتقب.

المصادر المطلعة، قالت إن استئناف الجانب الروسي أعمال اللجان الأمنية وحرصه على استكمال متابعة الإجراءات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، يبعث الأمل في احتمالية فتح المنتجعات المصرية أمام السياح الروس خلال فترة ليست بالبعيدة خاصة في ظل حالة الاستقرار التدريجي الذي تشهده صناعة النقل الجوي للاستفاقه من كبوة أزمة جائحة كورونا الوبائية، ولكن أيضًا كافة القرارات المتعلقة بهذا الشأن سوف تتوقف على نتائج التقرير الصادر عن نتائج هذه الزيارة والاجتماعات المرتقب أن تُجري بين ممثلو الجانب الروسي بالوفد وأيضا مسؤلو الطيران المدني المصري على هامش الزيارة.

مناطق التفتيش

ويجري الوفد الروسي تفتيشه على الإجراءات المتبعة علي الركاب والحقائب ويتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات ومتابعة تأمين أسوار المطارات وكاميرات المراقبة وأنظمة تأمين مهبط الطائرات، والإجراءات الأمنية أيضًا داخل مقرات المحطات، فضلا عن المراجعة المستمرة علي مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط، بالإضافة أيضا، إلى متابعة الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران المصري لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة، إلى أنه خلال الـ 5 سنوات الماضية، لم يمنع القرار الروسي بوقف سياحة بلاده من زحف الروس إلى المنتجعات المصرية. حيث لجأت العديد من كبرى شركات السياحة والطيران الروسية الشهيرة العاملة في مصر إلى سلك خطوطاُ جوية غير مباشرة لنقل السياح الروس الراغبين إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وبحسب إحصائيات عن معنين بقطاع السياحة، فإن المنتجعات المصرية استقبلت نحو 150 ألف روسيًا، خلال العام الأخير الذي سبق أزمة الجائحة الوبائية.

مطارات مصر آمنة

وبالحديث عن الإجراءات الأمنية والوقائية، فإن جميع المطارات المصرية وليست فقط مطارات المدن السياحية، شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة في أنظمتها الأمنية والتأمينية وإجراء تطويرات على أعلى مستوى داخل مبانٍ الركاب بصالات السفر والوصول، إضافة إلى أن أزمة الجائحة الوبائية استدعت الحائجة إلى تدعيم المطارات المصرية أيضا بمنظومة كاميرات حرارية ذكية لفحص الركاب عن بعد، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة القادمين والمسافرين والفرق العاملة أيضا داخل المطارات.

ومؤخرا، كان المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا ACI، قد أعلن أن مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، يتصدران قائمة المطارات الـ21 المعتمدة صحيًا في قارة أفريقيا، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA الذي أطلقه المجلس الدولي من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا، بما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي ACI و المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

يذكر أن روسيا علقت الرحلات الجوية إلى مصر في نوفمبر 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء. وجرى استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مرة أخرى إلى مطار القاهرة في أبريل 2018، حيث تسير الخطوط الجوية الروسية "ايروفلوت" 3 رحلات أسبوعيا إلى القاهرة، وتدرس مؤخراُ زيارة الرحلات إلى 5 أسبوعيًا بعد زيادة الطلب وحجم الحجوزات للسفر من روسيا إلى القاهرة، - بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الروسية -، فيما لاتزال الرحلات السياحية المباشرة مُعلقة حتى الآن إلى المنتجعات المصرية.



