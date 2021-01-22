يقوي المناعة.. أبرز 5 فوائد لـ جل الصبار

‎يحتوي الجل الموجود في قشرة نبات الصبار على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة، منها فيتاميناتA ، B1 ، B2، B3 ، B6 ، B12 ، C ، E ، وحمض الفوليك، والحديد، والصوديوم، والنحاس، والزنك، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والكروم والمغنيسيوم والمنغنيز، يُعرف نبات الشفاء هذا بفوائده لكل من داخل وخارج جسم الإنسان.





لذا وفقا لموقع facty health نقدم لك أبرز 5 فوائد لجل الصبار





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‎1. يعالج حروق الشمس





‎يجب على الجميع وضع واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 30 على الأقل قبل قضاء الوقت في الشمس، لكن معظمنا ينسى من حين لآخر، يمكن أن تكون حروق الشمس الناتجة مؤلمة، لكن جل الصبار يمكن أن يخفف الألم ويعزز الشفاء، هذا النبات مفيد أيضًا في علاج البثور والحروق الأخرى ومواقع الحساسية، ثبت أن الصبار يحمي من أضرار أشعة الشمس، وتشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في النبات يمكن أن تسرع الشفاء وتشجع على تجديد الخلايا.





‎2. يقوي جهاز المناعة





‎إلى جانب الفيتامينات والمعادن، فإن الألوا فيرا غنية بالسكريات الأحادية والسكريات، تعمل هذه المركبات معًا على تقوية خلايا الدم البيضاء، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة البكتيريا والفيروسات والأمراض الأخرى، كما أن الصبار مليء أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع الجذور الحرة التي تؤثر سلبًا على الصحة وتساهم في الشيخوخة، فيمكن أن يساعد شرب عصير الصبار بانتظام على تقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي





‎3. يحارب أمراض اللثة





‎اللثة التي تنزف أثناء أو بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض اللثة، يحتوي جل الصبار على خصائص طبيعية مضادة للميكروبات والبكتيريا يمكن أن تساعد في التئام تقرحات الفم ونزيف اللثة وتعزيز نمو الخلايا، ويعد تدليك اللثة بالجيل أحد الخيارات الفعالة، ويقوم بعض الأشخاص بتنظيف أسنانهم باستخدام مساحيق الأسنان أو المعاجين التي تحتوي على نبات الصبار.









‎4. يحسن الهضم





‎يحتوي الصبار على إنزيمات نشطة تساعد في الهضم، كالفوسفاتاز القلوي، الكاتلاز، الليباز، والبيروكسيديز هي مجرد أمثلة قليلة منها؛ أنها تساعد على تكسير الدهون والسكريات مع تعزيز امتصاص العناصر الغذائية الصحية، فيمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتداد الحمض وعسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي الاستفادة من شرب عصير الصبار.









‎5. يوقف الإمساك





‎نفس الصفات التي تجعل الصبار مفيدًا للجهاز الهضمي تمكنه من العمل كملين طبيعي يمكنه علاج الإمساك، وتعمل الألياف والمركبات مثل أدابتوجين على تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، فتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير الصبار يوميًا عند الشعور بالإمساك يمكن أن يخفف الأعراض.