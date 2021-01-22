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أخبار العالم

من جنسيات مختلفة.. الإمارات تسجل 3.552 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:57 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية عن إجراء 170,694 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الامارتية، ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3,552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 270,810 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 776 حالة.

‎وأهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,945 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 243,267 حالة.
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