الصحة تقدم 5 إرشادات لغسيل الملابس في زمن كورونا

أصدرت وزاره الصحة تقريرا عن كيفيه غسل الملابس وتجفيفها إذا كان هناك شخص في أسرتك مصاب او لديه اشتباه بمرض كوفيد 19.





وأوضحت الوزارة، 5 إرشادات لكيفية غسيل الملابس وتجفيفها.





١- غسل ملابس المريض ومناشفه واغطيه سريره علي انفراد ان امكن و ارتدي قفازات متينه قبل لمسها.





٢- لا تحمل ابدا اغطيه السرير الملوثة على جسدك وضعها في حاويه مضادة للتسرب وعليها علامه واضحه مثل الكيس.





٣- اكشط الافرازات الصلبة مثل القيء باداه مسطحه ومتينه وتخلص منها فى مرحاض المريض.





٤- اغسل اغطيه السرير وطهرها في الغساله على درجه حراره تتراوح بين 60 و90 درجه مئوية باستخدام منظف الغسيل او انقع الأغطية في الماء الساخن والصابون داخل برميل كبير واستخدم عصى للتحريك مع تجنب الطرطشة وفي حال عدم توفر الماء الساخن انقع الأغطية في الكلور المخفف بنسبه ٥٠.٠ لمده ثلاثين دقيقه تقريبا ثم شطفها بالماء النظيف وتركها لتجف في الشمس.





٥- اغسل يديك جيدا بعد الانتهاء من هذه العملية.













وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 159715 حالة من ضمنهم 125171 حالة تم شفاؤها، و 8801 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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