ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط تاجر يروج لعملات نقدية مزيفة فى الزاوية الحمراء

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:28 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
Advertisements
محمد صبري
كشفت عملية شراء هاتف محمول عن شخص يتاجر فى العملات النقدية المزورة بعد ان اعطى تلك الاوراق المالية المزيفة لتاجر الهواتف المحمولة بالزاوية الحمراء ، حيث قام الأخير بإبلاغ الشرطة التي حضرت علي الفور والقت القبض عليه .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قيام شخص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وطلب شراء 2 هاتف محمول وقدم له مبلغ مالى "عملات مقلدة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة".

وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من صاحب مقهى - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية "جارى تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين ، كما أضاف بأنه كان فى سبيله لشراء عدد (2) هاتف محمول بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا