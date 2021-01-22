سقوط تاجر يروج لعملات نقدية مزيفة فى الزاوية الحمراء

كشفت عملية شراء هاتف محمول عن شخص يتاجر فى العملات النقدية المزورة بعد ان اعطى تلك الاوراق المالية المزيفة لتاجر الهواتف المحمولة بالزاوية الحمراء ، حيث قام الأخير بإبلاغ الشرطة التي حضرت علي الفور والقت القبض عليه .
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قيام شخص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وطلب شراء 2 هاتف محمول وقدم له مبلغ مالى "عملات مقلدة".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة".
وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من صاحب مقهى - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية "جارى تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين ، كما أضاف بأنه كان فى سبيله لشراء عدد (2) هاتف محمول بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.