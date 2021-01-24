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فيديو جراف

فيديو جراف.. حكايات أسطورة النداهة في الأرياف وحقيقتها

الأحد 24/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
أسطورة النداهة من الأساطير الريفية المصرية، حيث يزعم الفلاحون أنها امرأة جميلة جدا وغريبة تظهر في الليالي الظلماء في الحقول، لتنادي باسم شخص معين فيقوم هذا الشخص مسحورا ويتبع النداء إلى أن يصل إليها ثم يجدونه ميتا في اليوم التالي.

كما تدور الروايات، يمكن أن يقتصر ضرر النداهة على الجنون، في حين أنها يمكنها التشكل بأكثر من شكل وأكثر من حجم لنفس الشكل ومن الطرق التي يمكن قتلها بها هي ذكر الله ورش الملح عليها، مع عدم النظر إلى وجهها وعدم الرد على ندائها ولقد ظهرت العديد من القصص والحكايات حول موضوع النداهة بالإضافة إلى أحد الأفلام العربية الشهيرة.

ولمزيد من التفاصيل حول حكايات أسطورة النداهة في الأرياف وحقيقتها شاهد الفيديو جراف التالى.



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