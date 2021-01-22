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رياضة

تشكيل السكة الحديد والنصر قبل موقعة القسم الثاني

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:14 م
السكة الحديد والنصر
السكة الحديد والنصر
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عبدالله هشام
تنطلق بعد قليل مباراة السكة الحديد والنصر ضمن الجولة 10 بدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة .

يدخل السكة الحديد المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

واعلن عيد مرازيق المدير الفني السكة الحديد تشكيل فريقه وجاء كالتالي.

ابراهيم شعللها في حراسة المرمى والمتولي محمود واحمد سيد حلمي اسامه صبحي وحازم شعيب واحمك حجازي وفتحي مجدي وعبد الله سمير ومحمود السيد واسلام سولاري ومحمد أحمد

فيما اعلن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر تشكيل الفريق وجاء كالاتي ..

احمد جمال في حراسة المرمي وأسامه الليبي وحسن حسين واحمد كالوشا وابراهبم صلاح وحسام اشرف وادهم حامد وريمون مانجا وأحمد حسين ومحمد اوشا وحسام جلال .

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من احمد العباس كفر الشيخ  ومحمد احمد عطية بحيرة  وعلاء محمد بحيرة  وراضي ممدوح القاهرة  ويسري الشبراوي مسابقات الشرقية
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