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أخبار البلد

السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:12 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
قام الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الجمعة بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع  على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي. 

كما استعرض طابور خيالة الاكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين. 

وعقب ذلك شارك الرئيس أبناءه من طلبة الاكاديمية وجبة الإفطار واستمع  إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
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