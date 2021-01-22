"ناقص نبوس إيده" و"قاعد زعلان".. 4 كلمات محذوفة من مضبطة البرلمان





تميزت هذه الجلسات بالزخم الكبير والتفاعل من قبل النواب، الذين مارسوا دورهم الرقابي على أعضاء الحكومة والتي وصلت إلى حد الهجوم الحاد ومطالبة بعضهم بالاستقالة من منصبهم وعلى رأسهم وزيري الإعلام وقطاع الأعمال، بجانب مسائلتهم عن العديد من الأزمات والقضايا التي تهم المواطنين.





أدى هذا الزخم والتفاعل إلى خروج عدد من الكلمات على لسان بعض النواب، رآها المستشار حنفي جبالي رئيس محلس النواب، مسيئة ولا تتناسب مع مواضيع النقاش لذلك طالب بحذفها من المضبطة، فما قصة هذه الكلمات؟





1. اللي على راسه بطحة





أثار النائب محمد عبدالعليم داوود أزمة داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بعد اعتراض عدد من الأعضاء على حديثه، ما دفع المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس إلى إخراج النائب من قاعة المجلس.





كما طالب جبالي بحذف كلمة النائب من المضبطة بعد إثارتها الغضب، خاصة جملتي: "اللي على راسه بطحة يرد عليا"





وقرر رئيس المجلس إحالة داود لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه للنائب: "عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء"، محذرا من الاحتجاج بصوت عال "أرفض المساس بكرامة أي نائب".





2. لغة الجسد وقاعد زعلان





داوود آخر أثار اعتراض رئيس مجلس النواب، حيث قال النائب ضياء الدين داوود: "من حقنا أن نحلل كل ما ينطق به وزير قطاع الأعمال وحتى لغة جسده خلال العرض"، ليقرر المستشار حنفي جبالي حذف كلمة "لغة الجسد". وتساءل "داوود": "هي كلمة لغة الجسد عيب"، فرد جبالى: لا ولكنها بعيدة عن الموضوع، ليرد النائب: حتى لو بعيدة عن الموضوع لا تحذف.

جاء ذلك خلال جلسة أمس الخميس، خلال الاستماع إلى بيان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.

كما قرر جبالى حذف كلمة أخرى من المضبطة عندما قال "داوود": "الوزير قاعد زعلان رغم إننا نواب منتخبون عن الشعب"، ليعلن رئيس المجلس حذف كلمة "قاعد زعلان" من المضبطة.



3. ناقص نبوس إيدك





لازلنا مع جلسة وزير قطاع الأعمال، هذه المرة، قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة: "ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة"، والتي قالتها النائبة مايسة عطوة في إشارة منها إلى تعنت وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، في الموافقة على العلاوة للعاملين بالقطاع.





4. مؤامرة





سبقت جلسة وزير قطاع الأعمال، جلسة استماع لبيان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وجه خلالها النائب أحمد فرغل تحذيرا من اختفاء بعض الأندية، قائلا: "النادي المصري البورسعيدي قالوا إن هناك شرخ بأحد جدران مدرجاته، ومع ذلك لم يطور منذ عامين والشعب البورسعيدي يرفض هدم الاستاد، ونشعر أن هناك مؤامرة لهدم إستاد النادي المصري".

رفض رئيس مجلس النواب، كلمة "مؤامرة" وطلب بحذفها من المضبطة، ليكمل بعدها فرغل حديثه: "في ظل هذا الوضع سنجد اختفاء كثير من الأندية خلال الـ3 سنوات المقبلة، مثل المصري والاتحاد والإسماعيلي، ولن يبقي إلا أندية الشركات".

شهد مجلس النواب على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث والجلسات، أبرزها استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته إلى المجلس لعرض برنامج الحكومة وهو ما حدث بالفعل بتواجد مدبولي و8 وزراء أمام النواب على مدار الخمس جلسات السابقة بمعدل وزيرين كل جلسة.