البرلمان العربي يشيد باهتمام السيسي بالمرأة وتمكينها في كافة المجالات

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمقر البرلمان العربي في القاهرة وفدًا من المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي المصري للأمومة والطفولة





وذلك بحضور الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب وشادية خضير الجمل نائب رئيس اللجنة.

وفي هذا السياق، ثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومي الجهود المُقدرة التي يقوم بها المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة، مشيداَ بالاهتمام الكبير الذي يُوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لقضايا المرأة وحرصه على تمكين المرأة والارتقاء بدورها في كافة المجالات.

وأضاف أن البرلمان العربي يضع في مقدمة أولوياته الاهتمام بقضايا المرأة والطفل في الدول العربية، مشيرًا في هذا السياق إلى إصدار مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه يوم الأربعاء، بيانًا يؤكد فيه على دعم حقوق المرأة العربية وحمايتها في ظل جائحة كورونا، فضلًا عن رعاية معاليه لأعمال المؤتمر الدولي تحت عنوان "سويًا من أجل مستقبل آمن للطفل العربي اليتيم" الذي نظمته المنظمة العالمية لحماية الطفل في 19 يناير 2021 م.

وعقب اللقاء مع رئيس البرلمان العربي، عقدت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري والنائب شادية خضير اجتماعًا موسعًا مع وفد من المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس، وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الأم والطفل في المنطقة العربية، فضلًا عن مناقشة قضية زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وكيفية الاهتمام بالصحة الإنجابية للأم وقضية تنظيم الأسرة ومحو الأمية .

واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي الجهود التي يبذلها المجلس للنهوض بأوضاع الطفل المصري، كما ألقت الضوء على الدعم الذي يقدمه المجلس للأم خاصة ما يتعلق بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وقضية ختان الإناث.

من جانبها أشادت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري بالدور الذي يقوم به المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة من جهود ومبادرات لدعم المرأة والطفل في المجتمع المصري، مؤكدة أن هذا الاجتماع بداية انطلاق لشراكة حقيقية وتعاون بين لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي والمجلس القومي المصري للأمومة والطفولة وذلك للاستفادة من خبرات المجلس، معربةً عن تطلعها لعقد مؤتمر موسع بالتعاون مع المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة والمجالس المناظرة في الدول العربية تحت مظلة البرلمان العربي لمناقشة قضايا الأمومة والطفولة.

ونتج عن الاجتماع الاتفاق بين البرلمان العربي والمجلس القومي المصري للأمومة والطفولة لإطلاق خطة عمل عربية لدعم قضايا الأمومة والطفولة .

وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وللدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة اللجنة.